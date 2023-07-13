Изнуряющая жара на Юго-Западе США усилится

Температура выше 43 градусов почти две недели держится в Финиксе – столице американского штата Аризона. Причём..

Температура выше 43 градусов почти две недели держится в Финиксе – столице американского штата Аризона. Причём по ночам она не опускается ниже 30-ти. И пока метеорологи не видят признаков того, что аномальная жара отступит.

Местные жители постоянно получают предупреждения об опасности.

[Шон Бенедикт, метеоролог]:

«Как только на карте появляются красные и пурпурные оттенки, мы сообщаем, в какие часы будет жарче, и предупреждаем людей. Сейчас есть большой риск, что экстремальная жара продолжится».

Если не станет прохладнее, то в Финиксе может быть побит местный рекорд по самой продолжительной жаре.

[Том Фридерс, метеоролог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Жара накрыла бОльшую часть территории США – от Калифорнии до Южной Флориды. Синоптики ожидают, что в ближайшие дни на Юго-Западе температура побьёт рекорды. Метеорологическая служба выпустила предупреждение об экстремальной жаре для нескольких регионов, где в общей сложности живёт 100 миллионов человек.

[Том Фридерс, метеоролог]:

«Нас ждёт значительное усиление жары, и дневные температурные рекорды могут быть побиты».

Пока на Юго-Западе США изнывают от удушающей жары, северо-восточные штаты приходят в себя после катастрофических наводнений и непогоды. Так, в штате Иллинойс было зафиксировано восемь торнадо, один из них – в Чикаго.

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