Они встретились после 50 лет разлуки и поженились

Барбара и Клифф Холстейн познакомились во время учёбы в старших классах и стали встречаться.



Окончив школу, молодые люди общались какое-то время, а потом Клифф пошёл в армию.



После службы юноша женился на другой девушке, и у него родились две дочери. Барбара, окончив колледж, стала работать учительницей.

На протяжении многих лет в школе проходили встречи выпускников. Клифф всегда приходил. А Барбара пришла только в 1999 году. Женщина сразу узнала Клиффа, а он её – нет.



В юности у Барбары были густые каштановые волосы, теперь она поседела. Но как только Клифф узнал свою старую любовь, на него нахлынули прежние чувства. К тому времени Клифф жил один.



Одноклассники обменялись номерами телефонов и начали встречаться. Через несколько месяцев Клифф сделал предложение Барбаре. Они поженились в 2000 году.



Сейчас обоим уже за 80, они женаты более 20 лет. Клифф и Барбара живут в независимом сообществе пенсионеров, и у них много друзей. Супруги всё время вместе. Когда Барбару спросили: «В чём ключ их счастья. Она ответила: «Будьте друзьями». А Клифф добавил: «Да, дорогая». И они засмеялись.

