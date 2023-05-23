В Канаде из-за пожара перекрывают автотрассы

Из-за пожаров в канадской провинции Альберта приостанавливают сообщение по автодорогам. Власти перекрыли длинный участок шоссе 43, поскольку огонь подобрался к нему почти вплотную. Площадь пожара рядом с дорогой превысила 50 тысяч гектаров.

С начала года в Альберте вспыхнуло почти 500 лесных пожаров, охвативших 840 тысяч гектаров территории. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

В провинции живут более четырёх миллионов человек. Из-за последних пожаров были вынуждены эвакуироваться 20 тысяч жителей. Сейчас в свои дома не могут вернуться более десяти тысяч человек. В регионе действует режим ЧС.

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Пожары в мае для Альберты – явление обычное. Но в этом году они быстро распространяются и охватывают больше территорий. Эксперты объясняют это недостатком влаги в почве. С середины февраля до середины мая в большей части провинции выпало в два раза меньше осадков, чем бывает в среднем. А в некоторых районах их не было совсем. При этом погода теплее, чем обычно.

Метеорологи не могут предсказать, когда удастся усмирить огненную стихию. При этом власти напоминают, что опасный сезон длится до осени.

Сейчас в Альберте продолжают бушевать около ста пожаров, некоторые вышли из-под контроля. С огнём борются 2800 спасателей из Канады и США.

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