Дым от лесных пожаров в Канаде пересёк Атлантику и достиг Испании

Дым от лесных пожаров в Канаде пересёк Атлантику и достиг Европы. В небе над испанской провинцией..

Дым от лесных пожаров в Канаде пересёк Атлантику и достиг Европы. В небе над испанской провинцией Понтеведра едва проглядывает солнце. Однако дым проходит высоко над землёй и пока не влияет на качество воздуха внизу.

Канада переживает худший сезон лесных пожаров за всю историю наблюдений. Горит восток и запад страны. От огня уже пострадало 76 тысяч квадратных километров земли. Это больше, чем в общей сложности сгорело в 2016, 19-м, 20-м и 22-м годах. В атмосферу уже попало 160 миллионов тонн углерода.

Дым от пожаров окутал несколько крупных городов в Северной Америке, включая Торонто в Канаде, а также Нью-Йорк и Чикаго в США. На этой неделе во вторник качество воздуха в Чикаго было худшим в мире. Подобная ситуация сохраняется на большей части Среднего Запада Соединённых Штатов.

Сезон лесных пожаров в Канаде обычно достигает пика в конце июля или августе. В этом году он начался беспрецедентно рано. Причина – в тёплой и засушливой погоде. Согласно прогнозам, она сохранится до конца лета. Власти говорят, что в августе лесные пожары могут охватить большую часть Канады.

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Между тем юг США страдает от аномальной жары и загрязнённого воздуха одновременно. Тяжёлые погодные условия коснулись более 60 миллионов американцев в центральной Аризоне, Техасе и частично во Флориде. Экстремально высокие температуры продержатся минимум до 4 июля.

В Хьюстоне сейчас 36 градусов в тени. Труднее всего переживать жару бездомным. Сотрудники благотворительных организаций стали раздавать больше холодной воды.

[Рэй Уокер, сотрудник организации «Звезда надежды»]:

«Здесь, на улице, может быть очень трудно. Каждый год кто-нибудь умирает от жары». [бездомная]:

«Жара просто невыносимая. Обычно ранним утром под деревьями довольно прохладно, но с трёх часов дня и до рассвета стоит духота».

В Техасе аномальная жара уже унесла жизнь 14-летнего подростка. Он скончался, когда совершал поход по парку Биг-Бенд. В тот день температура достигла 48 градусов по Цельсию.

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