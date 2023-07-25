fb pixel
Телеканал NTD

В Израиле приняли судебную реформу, несмотря на протесты

В Израиле приняли судебную реформу, несмотря на протесты

В понедельник в Израиле с новой силой вспыхнули массовые протесты. Перед этим законодатели одобрили первую часть..

Дата загрузки: 2023-07-26

В Израиле приняли судебную реформу, несмотря на протесты
В понедельник в Израиле с новой силой вспыхнули массовые протесты. Перед этим законодатели одобрили первую часть спорного законопроекта о пересмотре судебной системы страны.

Демонстранты заблокировали главное шоссе Иерусалима. Их разгоняли водомётами. Задержали более 20 человек.

Внутри Кнессета тоже было неспокойно. Оппозиционные депутаты скандировали «позор» и рвали бумажные копии законопроекта.

Реформа, которая вызвала самые крупные антиправительственные протесты в современной истории Израиля, призвана ограничить роль Верховного суда. Премьер настаивает на том, что у суда слишком много полномочий, в частности он может отменить любое решение правительства. Реформа призвана сбалансировать ветви власти.

На пике протестов Нетаньяху вёл переговоры с оппозицией, чтобы достичь компромисса. Однако они оказались безрезультатными.

Вашингтон ещё раз призвал его найти решение, которое было бы приемлемо для всех.

[Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента США]:
«Серьёзные изменения в демократической системе, чтобы они были устойчивыми, должны иметь как можно более широкий консенсус. К сожалению, сегодняшнее голосование состоялось с минимально возможным большинством. Мы будем продолжать поддерживать усилия президента Герцога и других израильских лидеров, поскольку они стремятся к достижению более широкого консенсуса посредством политического диалога».

Некоторые военные лидеры страны заявили, что принятие закона может поставить под угрозу национальную безопасность. При этом Биньямин Нетаньяху после голосования сказал, что его правительство будет продолжать защищать права граждан, а также что военные не должны вмешиваться в политические разногласия.

Премьер также обещает, что продолжит переговоры с оппозицией и постарается заключить соглашение с ней по вопросу второй части судебной реформы к концу ноября.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...