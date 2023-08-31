Россия наложила вето на продление санкций в отношении Мали

Действие санкций в отношении Мали закончилось 31 августа. Это случилось после того, как Россия использовала своё..

[Василий Небензя, представитель России в ООН]:

«К сожалению, несмотря на то, что мы неоднократно призывали проявить конструктивный подход и прийти к разумному компромиссу, представленный текст абсолютно не учитывает озабоченность малийской стороны и позицию Российской Федерации».

Действие санкций в отношении Мали закончилось 31 августа. Это случилось после того, как Россия использовала своё право вето в отношении резолюции западных стран. Документ продлил бы действие санкций ещё на год.

Санкции действовали с 2017 года. За последнее продление проголосовали все члены СБ ООН, кроме Китая. Он воздержался.

[Роберт Вуд, заместитель представителя США в ООН]:

«В очередной раз Россия навязала Совету свою волю, несмотря на противодействие стран региона. Неспособность Совета прийти к согласию о срочном и необходимом возобновлении режима санкций в отношении Мали угрожает миру и безопасности не только в Мали, но и во всём регионе».

Согласно санкциям, действовал «чёрный список» лиц и организаций, которым были запрещены поездки за рубеж. Также были заморожены их иностранные счета и финансовые активы.

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В список включали тех, кто участвовал в боевых действиях в нарушение мирного соглашения 2015 года, мешал оказанию гуманитарной помощи населению, причастен к нарушению международного гуманитарного права, а также к вербовке детей в ряды боевиков.

В августе 2020 года в Мали произошёл государственный переворот, в котором участвовал полковник армии. Он принял присягу в качестве нового президента в июне 2021-го.

Затем военная хунта распорядилась, чтобы страну покинули миротворческие силы ООН численностью 15 тысяч человек. До этого они десятилетие работали над сдерживанием восстания джихадистов.

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