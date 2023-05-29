«Карнавал культур»: Берлин снова погрузился в яркий праздник

Яркие наряды, фольклорная музыка и народные танцы. В Берлин через три года вернулся «Карнавал культур». Праздник..
Дата загрузки: 2023-05-29
Яркие наряды, фольклорная музыка и народные танцы. В Берлин через три года вернулся «Карнавал культур». Праздник посвящён этническому разнообразию города.
Фестиваль длится четыре дня. В районе Кройцберг проходят парады, театральные представления и концерты. Но кульминацией считается карнавальное шествие. В нём участвуют десятки творческих коллективов.
[Белла, зрительница]:
«Я пришла поддержать отца и его группу. Они представляют культуру моей нации. Также приятно просто погулять здесь, проникнуться происходящим и увидеть, сколько разных людей собирается вместе в этом городе».
«Карнавал культур» проводят в Берлине с 1996 года. Цель мероприятия – показать ценность миролюбия и терпимости.
В этом году в фестивале участвуют более ста музыкальных и танцевальных групп, а также других творческих коллективов со всей Германии. Это более 5000 человек. До пандемии праздник собирал более миллиона зрителей.
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