«Осетровой луной» полюбовались жители Земли

Над храмом Посейдона на мысе Сунион в Греции восходит яркая Луна. 1 августа она приблизилась к..

Над храмом Посейдона на мысе Сунион в Греции восходит яркая Луна. 1 августа она приблизилась к Земле больше, чем обычно. Два небесных тела разделяло всего 357 тысяч километров. Это явление называют суперлунием.

А вот так выглядела суперлуна в Рио-де-Жанейро. Она эффектно подсветила гору Пан-ди-Асукар, возвышающуюся над заливом Гуанабара. Её название переводится как «Сахарная голова».

[житель Рио-де-Жанейро]:

«Большая удача наблюдать такое зрелище, когда открывается прекрасный вид на «Сахарную голову»».

Суперлуной полюбовались и жители Иерусалима. Многие пришли для этого в Старый город.

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В этот раз суперлуна называется «осетровой». Такое имя ей дали в древности индейцы.

Последний летний месяц дважды подарит жителям Земли суперлуние. В следующий раз его можно будет увидеть 30 августа. Эта суперлуна будет называться голубой, поскольку два суперлуния за месяц – большая редкость. В предыдущий раз такое было пять лет назад.

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