«Голубой суперлуной» полюбовались жители планеты

Август сделал второй подарок жителям Земли. У них появилась возможность полюбоваться редкой «Голубой суперлуной». Как обычно,..

Август сделал второй подарок жителям Земли. У них появилась возможность полюбоваться редкой «Голубой суперлуной». Как обычно, особенно красивый вид открывается, когда земной спутник восходит над храмом Посейдона в Греции. Эффектно выглядит Луна и над достопримечательностями Индии.

А это Каракас – столица Венесуэлы. Люди собираются на смотровой площадке ещё до темноты. Кто-то готовит фотоаппарат, а кто-то настраивается на романтический лад. Ливанская мигрантка Франо вспоминает подругу детства, с которой рассталась 20 лет назад.

[Франо Обейд, жительница Каракаса]:

«Мы договорились, что каждый раз, когда видим полную луну, будем вспоминать друг друга. Я до сих пор держу слово».

Многие приезжают семьями. Суперлуние хоть и не очень важное событие с научной точки зрения, но людям нравится необычное зрелище.

[житель Каракаса]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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С удовольствием любуются Луной и во Вьетнаме.

[жительница Ханоя]:

«В детстве мы с бабушкой часто смотрели на Луну, но она была довольно далеко. Сегодня я впервые вижу её такой большой. Кажется, будто могу дотянуться руками».

Суперлунием называют явление, когда Земля и её спутница сближаются больше, чем обычно. В это время лунный диск визуально увеличивается в диаметре на 7%.

Суперлуне дают разные названия в зависимости от того, с какими природными явлениями совпадает событие. Голубым считается второе суперлуние за один месяц. Предыдущее такое явление было пять лет назад, а следующее люди увидят в 30-х годах этого века.

Первым суперлунием этого года любовались в июле. Четвёртое и последнее будет в сентябре.

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