Знаменитому аббатству Мон-Сен-Мишель в Нормандии исполняется 1000 лет

Знаменитой французской достопримечательности – аббатству Мон-Сен-Мишель – исполняется 1000 лет. Укреплённый монастырь находится на одноимённом скалистом..
Дата загрузки: 2023-06-07
Знаменитой французской достопримечательности – аббатству Мон-Сен-Мишель – исполняется 1000 лет. Укреплённый монастырь находится на одноимённом скалистом острове в Нормандии на западном побережье Франции.
Аббатство строили с XI по XVI век. Грандиозное здание признали историческим памятником 150 лет назад. А в прошлом веке его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Остров-крепость посетили президент Эмманюэль Макрон и первая леди Франции.
[Эмманюэль Макрон, президент Франции]:
«Это место обладает исключительным характером, поскольку люди строили всё это одну эпоху за другой. Они сумели примирить природу с искусством, культурой и человеческим строительством».
Остров также известен уникальными для Европы приливами и отливами. Вода может отходить от него на 18 километров и распространяться до 20 километров вглубь побережья.
На острове также находится древний городок, в котором живут несколько десятков людей. На Мон-Сен-Мишель ежегодно приезжает более двух миллионов туристов.
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