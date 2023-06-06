Знаменитому аббатству Мон-Сен-Мишель в Нормандии исполняется 1000 лет

Знаменитой французской достопримечательности – аббатству Мон-Сен-Мишель – исполняется 1000 лет. Укреплённый монастырь находится на одноимённом скалистом острове в Нормандии на западном побережье Франции.

Аббатство строили с XI по XVI век. Грандиозное здание признали историческим памятником 150 лет назад. А в прошлом веке его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Остров-крепость посетили президент Эмманюэль Макрон и первая леди Франции.

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Остров также известен уникальными для Европы приливами и отливами. Вода может отходить от него на 18 километров и распространяться до 20 километров вглубь побережья.

На острове также находится древний городок, в котором живут несколько десятков людей. На Мон-Сен-Мишель ежегодно приезжает более двух миллионов туристов.

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