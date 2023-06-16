Эти портреты были написаны самим Рембрандтом. Считается, что они – последние среди работ мастера, оставшиеся в..

Два недавно обнаруженных портрета кисти Рембрандта продадут на аукционе

Эти портреты были написаны самим Рембрандтом. Считается, что они – последние среди работ мастера, оставшиеся в частной коллекции.

Шедевры вновь обнаружили спустя 200 лет. И вскоре их выставят на торги в Лондоне. Планируют выручить около десяти миллионов долларов.

[Генри Петтифер, представитель Christie’s]:

«Самое необычное в этих картинах то, что они были совершенно неизвестны. Они не были зарегистрированы ни в одной рембрандтовской литературе. И это чрезвычайно важные портреты. Эти люди были очень близки художнику».

Картины были написаны маслом в 1635 году. На одном портрете – богатый стекольщик из Лейдена. На втором – его жена. Эта была известная семья в родном городе Рембрандта, тесно связанная с художником.

[Генри Петтифер, представитель Christie’s]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Тогда ему только исполнилось 30. Он был на самом пике своей карьеры. Добился невероятного успеха в Амстердаме за короткое время».

Портреты оставались в семье самих натурщиков до 1760 года. После смерти их праправнука они были проданы на аукционе в Амстердаме.

После этого шедевры были во владении нескольких богатых европейцев. А 18 июня 1824 года их продали на аукционе Christies.

Затем, почти два столетия, картины оставались в одной частной британской коллекции вне поля зрения публики.

Сегодня аукционному дому Christie’s принадлежит мировой рекорд по стоимости проданных работ Рембрандта. Он был установлен в 2009 году. Тогда картину «Портрет подбоченившегося мужчины» продали более чем за 20 миллионов фунтов стерлингов.

Эти две картины уйдут с молотка в Лондоне 6 июля.

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