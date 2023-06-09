Из Индонезии депортируют туриста, который покалечил рыбака

Индонезия депортирует на родину австралийца-дебошира. 23-летнего Бодхи Рини-Джонса задержали ещё в конце апреля. Ему вменили нападение..
Дата загрузки: 2023-06-09
Инцидент произошёл возле курорта для сёрфинга в консервативной мусульманкой провинции Ачех. Среди пострадавших от действий отдыхающего был местный рыбак. Он получил серьёзные травмы.
С тех пор Рини-Джонса содержали под стражей. Потенциально ему грозило до 5 лет тюрьмы. Впрочем, до суда дело не дошло – австралиец извинился перед пострадавшими и выплатил компенсацию рыбаку.
Формальных претензий у потерпевших к нему не осталось.
[Фаузи, глава отдела иммиграции Мулабох]:
«Его передали миграционному ведомству для депортации. Он ждёт от посольства его страны билета на самолёт. Мы продолжаем координироваться с посольством Австралии».
В целом власти Индонезии за первые четыре месяца этого года депортировали около сотни иностранцев. Четверть из них – россияне.
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