125 гробниц нашли на кладбище римской эпохи в Газе

Археологи продолжают раскапывать древнее кладбище в секторе Газа. Уже нашли не менее 125 гробниц римской эпохи...

Археологи продолжают раскапывать древнее кладбище в секторе Газа. Уже нашли не менее 125 гробниц римской эпохи. Захоронениям 2000 лет. Кладбище находится рядом со строительной площадкой.

[Фадель аль-Аутуль, археолог]:

«Раньше здесь строители рыли котлован. Они пригласили нас сюда, и мы обнаружили это кладбище. С тех пор идут раскопки. Мы нашли 125 захоронений».

В большинстве гробниц сохранились кости умерших. Археологи, не смотря на жару, торопятся извлечь останки. На месте раскопок работают 25 специалистов.

В числе находок – два ценных свинцовых саркофага. На одном изображён виноград, а на другом – дельфины. Саркофаг с изображением виноградной лозы выставлен в музее.

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Древнее кладбище нашли во время строительства жилого комплекса, возведение которого финансирует Египет. Это произошло в феврале прошлого года. Местные археологи начали раскопки, но потом приостановили их из-за нехватки средств. Сейчас проект финансируют французские организации.

[Фадель аль-Аутуль, археолог]:

«Нам нужны средства для сохранения этого археологического объекта, чтобы история не была стёрта, и чтобы у нас было то, что свидетельствует о существовании культуры и наследия на нашей земле».

В некоторых могилах археологи обнаружили фрагменты глиняной посуды и другие артефакты. В изучении находок участвуют и французские эксперты.

Местные учёные надеются, что в будущем археологический комплекс станет популярным туристическим направлением.

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