Индийцы гибнут от жары

На севере Индии жертвами жары за последние несколько дней стали уже как минимум 54 человека. Такие..
Дата загрузки: 2023-06-20
На севере Индии жертвами жары за последние несколько дней стали уже как минимум 54 человека. Такие данные приводят местные СМИ для штата Уттар-Прадеш, примерно за тысячу километров от столицы Нью-Дели. В то же время власти говорят, что причину смерти жителей ещё расследуют.
[Маянкешвар Сингх, чиновник сферы здравоохранения]:
«Мы сообщим результаты сегодня или завтра. Мы сказали чиновникам принять меры предосторожности и проинформировали людей, чтобы они поменьше выходили из дома».
Индийские газеты также сообщают о 45 погибших из-за жары в соседнем штате Бихар.
[житель Патны]:
«С самого утра очень жарко, доходит до +42-43-х. Потеешь, и кожа становится липкой. Влажно. Утром тоже гулять непросто – раньше мы приходили в 7 утра, и было облачно, а сейчас такое ощущение, что уже полдень».
Для обоих штатов метеобюро страны выпустило красный уровень опасности.
[Нареш Кумар, метеоролог]:
«Что касается Уттар-Прадеш – в ряде районов штата может начаться ещё более сильная жара, потому что в ближайшие дни температура поднимется на 4-5 градусов».
В городе Баллия столбики термометров уже поднимаются до +45. Обстановку осложняют сильные перебои с электроэнергией.
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