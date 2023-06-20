Индийцы гибнут от жары

На севере Индии жертвами жары за последние несколько дней стали уже как минимум 54 человека. Такие..

На севере Индии жертвами жары за последние несколько дней стали уже как минимум 54 человека. Такие данные приводят местные СМИ для штата Уттар-Прадеш, примерно за тысячу километров от столицы Нью-Дели. В то же время власти говорят, что причину смерти жителей ещё расследуют.

[Маянкешвар Сингх, чиновник сферы здравоохранения]:

«Мы сообщим результаты сегодня или завтра. Мы сказали чиновникам принять меры предосторожности и проинформировали людей, чтобы они поменьше выходили из дома».

Индийские газеты также сообщают о 45 погибших из-за жары в соседнем штате Бихар.

[житель Патны]:

«С самого утра очень жарко, доходит до +42-43-х. Потеешь, и кожа становится липкой. Влажно. Утром тоже гулять непросто – раньше мы приходили в 7 утра, и было облачно, а сейчас такое ощущение, что уже полдень».

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Для обоих штатов метеобюро страны выпустило красный уровень опасности.

[Нареш Кумар, метеоролог]:

«Что касается Уттар-Прадеш – в ряде районов штата может начаться ещё более сильная жара, потому что в ближайшие дни температура поднимется на 4-5 градусов».

В городе Баллия столбики термометров уже поднимаются до +45. Обстановку осложняют сильные перебои с электроэнергией.

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