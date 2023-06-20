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Гигантскую пластиковую бутылку «выкинули» на берег Женевского озера

Гигантскую пластиковую бутылку «выкинули» на берег Женевского озера

Гигантская смятая бутылка, словно небрежно брошенная, лежит на зелёном берегу Женевского озера. Картину создал швейцарско-французский художник..

Дата загрузки: 2023-06-20

Гигантскую пластиковую бутылку «выкинули» на берег Женевского озера

Гигантская смятая бутылка, словно небрежно брошенная, лежит на зелёном берегу Женевского озера. Картину создал швейцарско-французский художник Сайпе. Рисовал мелом и золой.

[Сайпе, художник]:
«Вы видите здесь чёрный цвет. Это древесный уголь. Иногда такое впечатление, что трава сожжена. А это белый мел. Между ними разные оттенки серого. Это придаёт объём моим картинам».

Размеры картины равен площади трёх теннисных кортов. Нарисованная бутылка находится в парке Луи-Бурже в Лозанне.

[Сайпе, художник]:
«Идея в том, чтобы напомнить людям об уважении к природе и воде. <…> Река Рона берет начало здесь и пересекает всю Францию, впадая в Средиземное море. Так что наше влияние носит глобальный характер».

Сайпе создаёт гигантские картины в разных странах. Использует только экологичные методы. Рисует на траве, песке и других поверхностях. Изображение смятой бутылки продержится две-три недели.
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