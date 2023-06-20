Гигантскую пластиковую бутылку «выкинули» на берег Женевского озера

Гигантская смятая бутылка, словно небрежно брошенная, лежит на зелёном берегу Женевского озера. Картину создал швейцарско-французский художник..
Дата загрузки: 2023-06-20
Гигантская смятая бутылка, словно небрежно брошенная, лежит на зелёном берегу Женевского озера. Картину создал швейцарско-французский художник Сайпе. Рисовал мелом и золой.
[Сайпе, художник]:
«Вы видите здесь чёрный цвет. Это древесный уголь. Иногда такое впечатление, что трава сожжена. А это белый мел. Между ними разные оттенки серого. Это придаёт объём моим картинам».
Размеры картины равен площади трёх теннисных кортов. Нарисованная бутылка находится в парке Луи-Бурже в Лозанне.
[Сайпе, художник]:
«Идея в том, чтобы напомнить людям об уважении к природе и воде. <…> Река Рона берет начало здесь и пересекает всю Францию, впадая в Средиземное море. Так что наше влияние носит глобальный характер».
Сайпе создаёт гигантские картины в разных странах. Использует только экологичные методы. Рисует на траве, песке и других поверхностях. Изображение смятой бутылки продержится две-три недели.
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