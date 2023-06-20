Парапланеристы полетали над пирамидами в Египте

Увидеть египетские пирамиды с другого ракурса – такая возможность впервые появилась у парапланеристов и поклонников этого..

Увидеть египетские пирамиды с другого ракурса – такая возможность впервые появилась у парапланеристов и поклонников этого вида спорта. Полёты на параплане проходят на высоте 200 метров. На мероприятие пригласили египетских и бразильских пилотов.

[парапланерист из Бразилии]:

«Для меня и моих друзей из Бразилии оказаться здесь – это как мечта. Мы счастливы, потому что в этот прекрасный день осуществляется наше желание – пролететь над пирамидами».

Мероприятие продлится почти две недели.

[Самех Мебер, организатор]:

«Парапланеристы посетят три места: полетают над пирамидами, потом мы отправимся в Луксор, а затем на курорт Марса-эль-Алам».

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Этот вид спорта для Египта относительно новый. Местная компания организует соревнования. Ближайшие запланированы на октябрь. Они пройдут в Луксоре на берегу Нила, на побережье Красного моря и в провинции Эль-Файюм, где парапланеристы будут летать над песчаными дюнами.

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