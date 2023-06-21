Видеоролики с индейской девушкой-скейтером набирают всё больше просмотров

24-летняя Найоми Глассес живёт в общине индейцев навахо в США. Она очень любит кататься на скейтборде, но в гористой местности нет нужного дорожного покрытия. До ближайшего скейт-парка ехать несколько часов.



«Быть скейтбордисткой в резервации довольно сложно», – призналась Найоми. Но скалистый рельеф не помешали увлечению девушки. «Однажды я смотрела на песчаники и думала: интересно, смогу ли я кататься здесь на скейте, – вспоминает она. – Я решила попробовать, хотя очень сомневалась, что получится». Но девушка смогла кататься на скейтборде даже в таких непростых условиях.



Найоми увлеклась скейтбордингом в пять лет. Она увидела, как катается друг брата и захотела попробовать. Под присмотром мамы училась кататься дома на кухне.

«Когда мне было шесть лет, надо мной смеялись, поскольку у меня была двусторонняя расщелина нёба и губы. Дети насмехались надо мной, и я очень расстраивалась. Катание на доске было для меня единственным способом успокоиться», – вспоминает она.



Спортивное увлечение помогло девушке обрести уверенность в себе. «Я не профессионал, мне просто нравится кататься. Это даёт мне ощущение свободы», – поделилась она.

Найоми надеется, что её пример поможет детям поверить в свои силы и осуществить мечту. «Действуйте и будьте сильными, смелыми и уверенными. Будьте верны себе», – сказала она.

Найоми публикует в соцсетях видео, как она катается на скейборде. Аудитория её подписчиков растёт. Благодаря популярности в сети, появился проект скейт-парка для навахо. Его строительство планируют начать в ближайшее время.