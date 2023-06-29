«Пицца из мусора» – блюдо с таким необычным названием предлагают в ресторане в Сан-Франциско. Но не..

От пиццы до мороженого: как в мире спасают еду от помойки

[Кайла Эйб, совладелица ресторана]:

«У нас своего рода испытательный полигон для людей, которые впервые узнают о проблеме пищевых отходов, о том, что у нас выбрасывают тонны продуктов».

«Пицца из мусора» – блюдо с таким необычным названием предлагают в ресторане в Сан-Франциско. Но не думайте, что повара искали ингредиенты в мусорных баках. На самом деле, все продукты хорошие. Просто они немного деформированы, поэтому их ждала помойка. В этом ресторане такую еду спасают.

В ресторане используют всё, что покупатели не хотят брать в магазинах: подмятый перец, поломанные грибы, бледные помидоры, а также мясные субпродукты, например, говяжье сердце. Из него готовят фрикадельки.

[Кайла Эйб, совладелица ресторана]:

«Люди заказывают это, а потом говорят: «Лучших фрикаделек я в жизни не пробовал». А мы в ответ спрашиваем: «Так вам нравится говяжье сердце?» И клиенты удивляются. Забавно наблюдать, как у людей происходит переосмысление и открываются глаза».

А в этом магазине продают мороженое с переработанными ингредиентами. В ход идёт немного чёрствый хлеб и какаовелла – оболочка шелухи какао-бобов.

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[Тайлер Малек, соучредитель компании Salt & Straw Ice Cream]:

«Хороший пример – это мороженое «хлебный пудинг» – наше блюдо дня. Я учился во французской кулинарной школе. Мы специально оставляли хлеб на сутки, чтобы потом приготовить хлебный пудинг».

Ассоциация переработанных продуктов питания сообщает, что ежегодно в США выбрасывают более 35 миллионов тонн пищевых отходов. Это почти 40 процентов производимых в стране продуктов питания. Такое расточительство обходится экономике США в 200 миллиардов долларов.

В 2019 году в Соединённых Штатах появилось девять стартапов, которые стали участвовать в проекте по переработке пищевых отходов. Сейчас к ним присоединились более 250 компаний из 20 стран. Они выпускают 450 наименований продуктов. Все товары сертифицированы и имеют специальный знак.

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