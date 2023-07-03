Армия дронов ведёт борьбу с комарами в США

Дроны встали на защиту людей от комаров. В этом году в Южной Калифорнии после влажной зимы..
Дата загрузки: 2023-07-03
Дроны распыляют либо разбрасывают ларвициды. Это препараты направленного действия. Они борются с насекомыми определённого вида, не причиняя вреда людям и животным.
В Калифорнии с помощью ларвицидов уничтожают комаров на стадии личинки.
[Джон Сэвидж, оператор управления дроном]:
«Мы проводим опрыскивание с помощью беспилотников, чтобы уничтожить комаров на болоте. Это очень помогло сократить их численность».
Обычно в борьбе с комарами используют самолёты, вертолёты и машины. Но это дорого и не всегда эффективно. Дроны позволяют применять средства от насекомых точечно – в местах их большого скопления. К тому же беспилотники не вредят окружающей среде.
[Кит Нгуен, эколог]:
«Мы опираемся на новейшие технологии, чтобы работа стала эффективнее, легче для команды и меньше воздействовала на природу».
В лесах также устанавливают ловушки для комаров.
[Кортни Каузер, установщица ловушек для комаров]:
«Всё зависит от обстоятельств, но недавно за одну ночь в ловушку попало нескольких тысяч комаров».
Уничтожение комаров – острая необходимость. Они переносят опасные вирусные заболевания, такие как лихорадка Западного Нила, вирусы Зика и Чикунгунья, жёлтая лихорадка и лихорадка денге. А недавно в США зарегистрировали небольшую вспышку малярии местного происхождения. Такое случилось впервые за 20 лет.
Специалисты отмечают, что развитие технологий помогает с каждым годом уничтожать всё больше кровососущих.
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