Армия дронов ведёт борьбу с комарами в США

Дроны встали на защиту людей от комаров. В этом году в Южной Калифорнии после влажной зимы..

Дроны встали на защиту людей от комаров. В этом году в Южной Калифорнии после влажной зимы появились полчища кровососущих. Уничтожить всех невозможно, но вот сократить их число – задача реальная.

Дроны распыляют либо разбрасывают ларвициды. Это препараты направленного действия. Они борются с насекомыми определённого вида, не причиняя вреда людям и животным.

В Калифорнии с помощью ларвицидов уничтожают комаров на стадии личинки.

[Джон Сэвидж, оператор управления дроном]:

«Мы проводим опрыскивание с помощью беспилотников, чтобы уничтожить комаров на болоте. Это очень помогло сократить их численность».

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Обычно в борьбе с комарами используют самолёты, вертолёты и машины. Но это дорого и не всегда эффективно. Дроны позволяют применять средства от насекомых точечно – в местах их большого скопления. К тому же беспилотники не вредят окружающей среде.

[Кит Нгуен, эколог]:

«Мы опираемся на новейшие технологии, чтобы работа стала эффективнее, легче для команды и меньше воздействовала на природу».

В лесах также устанавливают ловушки для комаров.

[Кортни Каузер, установщица ловушек для комаров]:

«Всё зависит от обстоятельств, но недавно за одну ночь в ловушку попало нескольких тысяч комаров».

Уничтожение комаров – острая необходимость. Они переносят опасные вирусные заболевания, такие как лихорадка Западного Нила, вирусы Зика и Чикунгунья, жёлтая лихорадка и лихорадка денге. А недавно в США зарегистрировали небольшую вспышку малярии местного происхождения. Такое случилось впервые за 20 лет.

Специалисты отмечают, что развитие технологий помогает с каждым годом уничтожать всё больше кровососущих.

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