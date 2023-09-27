Как используют сов в борьбе с вредителями

Виноградари долины Напа в Калифоринии обычно использовали яд для уничтожения сусликов и мышей. Но теперь фермеры применяют естественные методы защиты вместо токсичных химикатов.



Сотрудники Государственного университета Гумбольдта в Калифорнии попробовали использовать сипух для борьбы с грызунами. Они разместили 300 гнёзд сов на виноградниках долины Напа, чтобы выяснить, отпугнут ли хищные птицы мышей и сусликов. В этом районе 75 винодельческих хозяйств. 60 из них использовали гнездовые ящики для сов.



Гнездовой сезон у сипух длится четыре месяца, и в этот период они активно охотятся. В период гнездования семья сов может съесть до 1000 грызунов, а за год примерно 3400. Исследователи обнаружили, что совы на виноградниках снижают численность сусликов, но не мышей. В чём причина, пока не выяснили. По словам сотрудников университета, большинство виноградарей после установки домиков для птиц перестали использовать яд. Он вреден для природы. От химикатов гибнут не только грызуны, но и пернатые, и животные, поедающие грызунов.



Исследователи выяснили, что домики для птиц лучше устанавливать на высоте два с половиной метра от земли на открытой местности с травой. «Можно поставить птичий домик для сипух именно там, где появилось много мелких грызунов. Совы очистят эту территорию», – рассказал орнитолог Джон Робинсон.

Фермеры в разных странах уже используют хищных пернатых для борьбы с грызунами. Птичьи домики установили на овощных полях в Кении, в пальмовых садах Малайзии и на полях в Израиле. Птицы помогают фермерам естественным образом избавиться от грызунов.