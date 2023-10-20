Выставка с личными вещами Элвиса Пресли открылась в Лондоне

От ярко украшенных комбинезонов до фотоальбомов и личных вещей. Свидетельства жизни и творчества американского музыканта Элвиса..

От ярко украшенных комбинезонов до фотоальбомов и личных вещей. Свидетельства жизни и творчества американского музыканта Элвиса Пресли ненадолго приехали в Лондон. Здесь открылась выставка под названием «Прямиком из «Грейслэнда»: Элвис».

Знаменитый особняк покойного «короля рок-н-ролла» в Мемфисе открыт для публики с 1982 года. Однако теперь поклонники Элвиса смогут поближе рассмотреть его личные предметы прямо в британской столице.

Выставка охватывает музыкальную карьеру, семейную жизнь и хобби короля рок-н-ролла. Она включает более 400 экспонатов, в том числе золотой смокинг, который он носил на сцене в 1957 году, его футбольную форму, статую Иисуса Христа, стоящую у его кровати, и вещи его покойной дочери Лизы Марии Пресли, которые она носила в детстве.

Помимо предметов из «Грейслэнда», на лондонской выставке представлены костюмы, которые носил актёр Остин Батлер, когда играл Элвиса в биографическом фильме режиссера База Лурмана 2022 года.

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[Энджи Марчезе, работница архивов «Грейслэнда»]:«У нас есть некоторые личные вещи, которые привезли прямо из его спальни в особняке. Есть статуя Иисуса, которая стоит рядом с его кроватью. Её никогда не выставляют. Я лично упаковала её, чтобы привезти сюда. Есть проигрыватель из его спальни. Также есть костюмы из фильмов База Лурмана, которые надевал актёр Остин Батлер».

Элвис родился в 1935 году в штате Миссисипи. Его карьера началась в 1956 году, когда он выпустил свой первый сингл «Отель разбитых сердец». В том же году он снялся в фильме «Люби меня нежно».

[Энджи Марчезе, работница архивов Грейслэнда]:«Я надеюсь, что люди почерпнут из выставки не только то, как он изменил массовую культуру и продолжает влиять на массовую культуру сегодня, но и смогут взглянуть него как личность. Не Элвис-икона, а Элвис-друг».

Пресли купил «Грейслэнд» в 1957 году, когда его слава росла. Он обошёлся ему примерно в 100 000 долларов. Особняк стал его домом на 20 лет, прежде чем он скончался там в возрасте 42 лет.

[Энджи Марчезе, работница архивов «Грейслэнда»]:«Я думаю, он бы сказал: «Я просто Элвис, и все эти люди всё ещё интересуются мной». Это довольно забавно».

Выставка продлится до начала 2024 года.

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