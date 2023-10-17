Ноты песен из «Волшебника страны Оз» выставят на аукцион

Редкие предметы из фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года выставят на аукционе.

Семья актёра Рэя Болджера, сыгравшего в фильме Страшилу, продаёт ноты к двум музыкальным произведениям, которые можно услышать в фильме: «Над радугой» и «Если бы у меня был мозг».

[Дэвид Ловенгерц, владелец Lion Heart Autographs]:

«Мы практически ничего не знали о подобных вещах в частных коллекциях. Было известно, что некоторые из этих копий есть в государственных учреждениях, таких как Йельский университет, Библиотека Конгресса, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Это напечатанные партитуры для фильма с музыкой Гарольда Арлена и стихами Ипа Харбурга. Их использовали во время съёмок».

Предполагается, что ноты для произведения «Если бы у меня был мозг» продадут за 6-8 тысяч долларов, а для песни «Над радугой» – за 12-15 тысяч.

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Также семья Болджера выставляет на аукцион два галстука, часы с бриллиантами и туфли для чечётки. Их в фильме он не использовал. Но тем не менее, в них выступал.

[Дэвид Ловенгерц, владелец Lion Heart Autographs]:

«У него была интересная привычка: во время выступлений он носил только хлопчатобумажные носки, и надевал их только один раз».

Это 19-й онлайн-аукцион Lion Heart Autographs. На нём также выставят письмо Жаклин Кеннеди, эссе, написанное подростком Леонардом Бернстайном, который стал известным американским дирижёром, а также открытка с фотографией, на которой запечатлены члены британской королевской семьи.

[Дэвид Ловенгерц, владелец Lion Heart Autographs]:

«Это праздничная открытка 1980 года, выпущенная британской королевской семьёй. На фото изображена королева-мать в центре в окружении её дочерей, королевы Елизаветы II и принцессы Маргарет. Открытку подписала королева-мать».

Онлайн-продажи завершаются 1 ноября.

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