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Ноты песен из «Волшебника страны Оз» выставят на аукцион

Ноты песен из «Волшебника страны Оз» выставят на аукцион

Редкие предметы из фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года выставят на аукционе. Семья актёра Рэя Болджера,..

Дата загрузки: 2023-10-17

Ноты песен из «Волшебника страны Оз» выставят на аукцион
Редкие предметы из фильма «Волшебник страны Оз» 1939 года выставят на аукционе.

Семья актёра Рэя Болджера, сыгравшего в фильме Страшилу, продаёт ноты к двум музыкальным произведениям, которые можно услышать в фильме: «Над радугой» и «Если бы у меня был мозг».

[Дэвид Ловенгерц, владелец Lion Heart Autographs]:
«Мы практически ничего не знали о подобных вещах в частных коллекциях. Было известно, что некоторые из этих копий есть в государственных учреждениях, таких как Йельский университет, Библиотека Конгресса, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Это напечатанные партитуры для фильма с музыкой Гарольда Арлена и стихами Ипа Харбурга. Их использовали во время съёмок».

Предполагается, что ноты для произведения «Если бы у меня был мозг» продадут за 6-8 тысяч долларов, а для песни «Над радугой» – за 12-15 тысяч.

Также семья Болджера выставляет на аукцион два галстука, часы с бриллиантами и туфли для чечётки. Их в фильме он не использовал. Но тем не менее, в них выступал.

[Дэвид Ловенгерц, владелец Lion Heart Autographs]:
«У него была интересная привычка: во время выступлений он носил только хлопчатобумажные носки, и надевал их только один раз».

Это 19-й онлайн-аукцион Lion Heart Autographs. На нём также выставят письмо Жаклин Кеннеди, эссе, написанное подростком Леонардом Бернстайном, который стал известным американским дирижёром, а также открытка с фотографией, на которой запечатлены члены британской королевской семьи.

[Дэвид Ловенгерц, владелец Lion Heart Autographs]:
«Это праздничная открытка 1980 года, выпущенная британской королевской семьёй. На фото изображена королева-мать в центре в окружении её дочерей, королевы Елизаветы II и принцессы Маргарет. Открытку подписала королева-мать».

Онлайн-продажи завершаются 1 ноября.
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