Городское фермерство процветает в трущобах в Кении

Вот такая небольшая ферма появилась рядом с трущобами в пригороде Найроби в Кении. Здесь выращивают зелень,..

Вот такая небольшая ферма появилась рядом с трущобами в пригороде Найроби в Кении. Здесь выращивают зелень, используя метод гидропоники. Такой способ позволяет получать урожай на маленьком кусочке земли.

Фермер Дэвид Омари использует стаканчики из-под йогуртов, а вместо почвы кладёт измельчённую вулканическую породу.

[Дэвид Омари, фермер]:

«В ней нет вредных примесей, она чистая и облегчает работу, поскольку в ней не растут сорняки».

Фермер обеспечивает зеленью школы. Излишки раздаёт местным жителям.

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А это тоже гидропонная ферма. Здесь выращивают сладкий перец и томаты. Они экологически чистые.

[Рэйчел Джумба, фермер]:

«В трущобах продают овощи, но их часто выращивают рядом со сточными водами, а потом продают ничего не подозревающим покупателям. Для меня гидропонная ферма – это способ поставлять людям органические продукты. Мы используем только чистые ресурсы».

Последние годы Кения страдает от засухи, и урожай часто гибнет. Из-за этого овощи дорожают. Также их стоимость растёт из-за больших транспортных расходов. При этом продуктов не хватает. В такой ситуации выручают городские фермы.

[Джозеф Вангай, эксперт по сельскому хозяйству]:

«Местные овощи будут дешевле, поскольку не надо тратить много денег на перевозку. Кроме того, они экологически чистые и безопасные».

Впрочем, содержать городские фермы дорого. Поэтому фермеров финансирует Всемирная продовольственная программа. Также некоторые некоммерческие организации обеспечивают такие хозяйства чистой водой.

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