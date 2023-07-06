Экстремальная погода проверяет Китай на прочность

Резкие перепады между экстремальной жарой и сильными дождями проверяют способность Китая справляться с всё более непредсказуемой..

Резкие перепады между экстремальной жарой и сильными дождями проверяют способность Китая справляться с всё более непредсказуемой погодой. При этом страна особенно уязвима перед катаклизмами из-за огромной численности населения и неравномерного распределения воды.

Сейчас китайцы опасаются повторения прошлогодней засухи – самой сильной за последние 60 лет. На пике она затронула более 5,5 миллионов гектаров посевов. Убытки достигли миллиардов юаней.

В этом году в июне температура воздуха в среднем была на полградуса выше нормы. При этом в разных регионах страны зафиксировали температурные рекорды.

Основной удар пришёлся на север Китая. В июне в Пекине было зарегистрировано более 13 супержарких дней с температурой в 35 градусов и выше. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

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Засуха сдерживает и гидроэнергетику. И всё это оказывает нагрузку на электрические сети, из-за чего закрываются заводы и останавливается производство. В феврале провинция Юньнань была вынуждена сократить выработку алюминия. А в августе прошлого года гидрозависимая провинция Сычуань на 11 дней отключила электроэнергию для большинства промышленных предприятий.

Дожди в стране тоже всё смертоноснее. Так, по меньшей мере 15 человек погибли в начале июля в результате проливных дождей в городе Чунцин.

Наводнения угрожают важнейшим культурам – пшенице и рису. В этом году самые сильные дожди за десятилетие обрушились на центральные пшеничные поля незадолго до сбора урожая. В результате 15% пшеницы стали непригодными для употребления в пищу человеком.

Южная провинция Хунань производит около 13% всего объёма потребляемого в Китае риса. С конца июня здесь не прекращаются дожди.

В мае власти объявили планы по строительству новых каналов и водохранилищ. Однако эксперты отмечают, что это дорогостоящие проекты. Более того, некоторые могут нанести окружающей среде больше вреда, чем пользы.

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