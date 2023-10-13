Актёры Голливуда не смогли договориться с крупными студиями

У здания Netflix в Лос-Анджелесе сотни актёров выстроились на протест. Они вышли после того, как сорвались..
Дата загрузки: 2023-10-13
Они вышли после того, как сорвались переговоры между голливудскими студиями и профильным профсоюзом SAG-AFTRA.
Обсуждения приостановили из-за разногласий по поводу использования искусственного интеллекта, доходов от потокового вещания и других вопросов. Это говорит о том, что забастовка актёров, которая продолжается уже три месяца, ещё далека от завершения.
Главный переговорщик от профсоюза SAG-AFTRA говорит, что, если соглашения не будет, то актёры не будут участвовать в предстоящем сезоне наград Голливуда, включая церемонию «Оскар».
[Дункан Крэбтри, представитель SAG-AFTRA]:
«Сезон награждений важен, но это определённо не наш главный приоритет. Мы хотим обеспечить справедливую сделку для наших членов. Если эти переговоры не завершатся, если забастовка не завершится до сезона награждений, я могу заверить вас, что члены SAG-AFTRA не будут в нём участвовать».
SAG-AFTRA бастует с июля. Недавно профсоюз возобновил переговоры со студиями. Этому предшествовало возобновление работы американских сценаристов и писателей. Их профильный профсоюз бастовал с мая.
Сделка сценаристов со студиями давала надежду на быстрое урегулирование конфликта и с актёрам. Однако позже Альянс продюсеров кино и телевидения заявил, что переговоры были приостановлены.
Обе забастовки привели к приостановке большей части американского кино- и телепроизводства. Они также стоили экономике Калифорнии миллиарды долларов, оставив тысячи членов съёмочных групп без работы.
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