Актёры Голливуда не смогли договориться с крупными студиями

У здания Netflix в Лос-Анджелесе сотни актёров выстроились на протест. Они вышли после того, как сорвались..

У здания Netflix в Лос-Анджелесе сотни актёров выстроились на протест.Они вышли после того, как сорвались переговоры между голливудскими студиями и профильным профсоюзом SAG-AFTRA.

Обсуждения приостановили из-за разногласий по поводу использования искусственного интеллекта, доходов от потокового вещания и других вопросов. Это говорит о том, что забастовка актёров, которая продолжается уже три месяца, ещё далека от завершения.

Главный переговорщик от профсоюза SAG-AFTRA говорит, что, если соглашения не будет, то актёры не будут участвовать в предстоящем сезоне наград Голливуда, включая церемонию «Оскар».

[Дункан Крэбтри, представитель SAG-AFTRA]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Сезон награждений важен, но это определённо не наш главный приоритет. Мы хотим обеспечить справедливую сделку для наших членов. Если эти переговоры не завершатся, если забастовка не завершится до сезона награждений, я могу заверить вас, что члены SAG-AFTRA не будут в нём участвовать».

SAG-AFTRA бастует с июля. Недавно профсоюз возобновил переговоры со студиями. Этому предшествовало возобновление работы американских сценаристов и писателей. Их профильный профсоюз бастовал с мая.

Сделка сценаристов со студиями давала надежду на быстрое урегулирование конфликта и с актёрам. Однако позже Альянс продюсеров кино и телевидения заявил, что переговоры были приостановлены.

Обе забастовки привели к приостановке большей части американского кино- и телепроизводства. Они также стоили экономике Калифорнии миллиарды долларов, оставив тысячи членов съёмочных групп без работы.

Короткая ссылка на эту страницу: