Экстремальные волны тепла сохранятся в мире в августе

Волны экстремальной жары, которые пришли этим летом во многие регионы мира, не ослабнут и в августе...

Волны экстремальной жары, которые пришли этим летом во многие регионы мира, не ослабнут и в августе. Об этом предупреждает эксперт Всемирной метеорологической организации.

Ранее ВМО издала прогноз, согласно которому температура воздуха в регионах Северной Америки, Азии, Северной Африки и Средиземноморья будет выше 40 градусов по Цельсию в течение длительного периода времени.

Волны тепла уже принесли много проблем. На юге Европы они пришли в пик летнего туристического сезона, что побудило власти издавать предупреждения о повышенном риске для здоровья и даже угрозе жизни.

Экстремальная погода также нарушила уклад жизни миллионов американцев. Опасные волны тепла стали масштабнее и охватили районы, которые раньше не затрагивали.

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Эксперт ВМО Джон Нэрн считает, что волны тепла будут приходить чаще и раньше.

[Джон Нэрн, эксперт ВМО]:

«У нас есть довольно чёткие признаки того, что они будут начинаться уже весной. В этот сезон наблюдается самый сильный рост количества волн тепла. Так что в ближайшем будущем они будут доминировать как минимум полгода».

Нэрн также отметил, что минимальные значения температуры в мире растут быстрее максимальных.

[Джон Нэрн, эксперт ВМО]:

«Это означает, что мы будем испытывать устойчиво высокие дневные температуры в течение более длительного времени, что будет приводить к накоплению тепла в окружающей среде. Мы потеряем способность восстанавливаться в течение ночи. А это очень опасно».

Экстремальные волны тепла также принесли разрушительные пожары, в частности в Канаде. Дым от них дошёл не только до США, но также и до стран Европы.

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