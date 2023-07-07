Синхронизированные роботы танцуют точно под музыку. Их разработала китайская компания DataaRobotics. Она представляет их на Всемирной..

Что показали на выставке по искусственному интеллекту в Шанхае

Синхронизированные роботы танцуют точно под музыку. Их разработала китайская компания DataaRobotics. Она представляет их на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.

Это уже новая более усовершенствованная версия андроидов. Они оснащены 34 умными гибкими суставами на шее, плечах, запястьях, локтях и коленях.

[инженер DataaRobotic]:

«Мы сделали пальцы ловкими, чтобы он мог поднять рукой 5-килограммовую гирю. Он также оборудован ChatGPT, лучше видит, может взять чашку с кофе, например. Кроме того, он умеет распознавать некоторые вещи, такие как баскетбольные мячи и другие круглые объекты».

Робот умеет идеально забрасывать мяч в баскетбольную корзину. Также, благодаря приложению ChatGPT, он может произнести предложение из 80 китайских иероглифов.

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Некоторые посетители хотят лично с ним познакомиться.

[инженер DataaRobotic]:

«В прошлом, когда мы не использовали GPT, его обучали каждой отдельной функции. Это означает, что зрение, голос и другие функции работали отдельно. Теперь, когда мы добавили GPT, мы можем собрать весь контент вместе».

А художественная платформа Wenxin Yige с помощью искусственного интеллекта создаёт фотографии и изображения.

[Хэ Лян, посетитель]:

«Только что пользователь написал задание, содержащее слово, которое подвержено цензуре. В итоге система не сгенерировала полное изображение, которое запросил пользователь».

Ведущая китайская компания в области искусственного интеллекта Mobvoi показывает свою программу, охватывающую компьютерно-генерируемые изображения, звук и редактирование изображений.

[Иви Чэнь, представительница Mobvoi]:

«ChatGPT по-прежнему – высший уровень в отрасли. Думаю, что китайским компаниям потребуется некоторое время, чтобы догнать его».

Стоит отметить, что иностранные компании держались на мероприятии в тени из-за политической напряженности между Китаем и США.

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