Правом вето воспользовалась Россия в СБ ООН, чтобы заблокировать проект резолюции о доставке гуманитарной помощи в..

Россия воспользовалась правом вето в ООН и заблокировала продление доставки гумпомощи в Сирию

Правом вето воспользовалась Россия в СБ ООН, чтобы заблокировать проект резолюции о доставке гуманитарной помощи в Сирию через Турцию.

В ходе голосования в Совете Безопасности 13 постоянных членов поддержали проект резолюции, подготовленный Швейцарией и Бразилией. Китай воздержался от голосования, а Россия наложила на документ вето.

Механизм доставки грузов через один турецкий КПП хотели продлить на девять месяцев. Он действовал с 9 января. Тогда его продлили ещё на полгода. Нынешний срок истёк 9 июля.

После 12 лет войны сирийцы отчаянно нуждаются в гуманитарной помощи. Их положение усугубило разрушительное землетрясение в начале года. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал продлить мандат.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Стефан Дюжаррик, представитель ООН]:

«Гуманитарные потребности достигли наивысшей точки с начала конфликта. Всё ещё ощущаются разрушительные последствия февральского землетрясения. Генеральный секретарь ООН призывает всех членов Совета Безопасности удвоить усилия, чтобы поддержать бесперебойную поставку помощи через границу для миллионов нуждающихся людей на северо-западе Сирии на максимальный срок».

Сразу после голосования по первому проекту резолюции Россия представила альтернативный документ. Он подразумевал продление доставки гуманитарной помощи на шесть месяцев. Однако это не устроило других членов СБ ООН. Трое из них проголосовали против, десять воздержались. Поддержал документ только Китай.

В целом доставку гуманитарной помощи в районы, где действует сирийская оппозиция, одобрили ещё в 2014 году. Тогда использовали несколько турецких КПП. Однако позже Россия и Китай добились того, чтобы их количество сократилось до одного контрольно-пропускного пункта.

Короткая ссылка на эту страницу: