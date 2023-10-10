Ливанцы хранят традиционное мастерство изготовления столовых приборов

Ливанец Антуан Шахин всю свою жизнь делает столовые приборы, ножи, кулинарные лопатки и другие предметы кухонного..

Ливанец Антуан Шахин всю свою жизнь делает столовые приборы, ножи, кулинарные лопатки и другие предметы кухонного обихода. Украшает их ручками из кости с мозаикой. Ремеслу уже сотни лет.

[Антуан Шахин, ремесленник]:

«Это мастерство зародилось в XVII веке, когда сюда вместе с семьями приезжали ремесленники, работающие по металлу, резчики по дереву и другие мастера. Сначала они делали кухонные ножи. Потом начались войны, поэтому им пришлось делать мечи».

Современные мастера тоже изготавливают мечи и кинжалы. Их искусно украшают. Но это уже не оружие, а декоративные изделия.

[Антуан Шахин, ремесленник]:

«Мы по-прежнему идём вперёд и развиваемся. Мы продолжаем совершенствоваться, отдаём себя этому ремеслу, чтобы наши творения были достойны великих людей, таких как короли и президенты».

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Сейчас экономика Ливана переживает кризис. Страдает и туристическая отрасль. Но ливанцы по-прежнему часто покупают комплекты столовых приборов. Дарят их на свадьбы. Декоративное оружие тоже пользуется спросом. Ливанские мастера мечтают лишь о том, чтобы у них стало больше учеников и ремесло сохранилось.

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