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Ливанцы хранят традиционное мастерство изготовления столовых приборов

Ливанцы хранят традиционное мастерство изготовления столовых приборов

Ливанец Антуан Шахин всю свою жизнь делает столовые приборы, ножи, кулинарные лопатки и другие предметы кухонного..

Дата загрузки: 2023-10-11

Ливанцы хранят традиционное мастерство изготовления столовых приборов

Ливанец Антуан Шахин всю свою жизнь делает столовые приборы, ножи, кулинарные лопатки и другие предметы кухонного обихода. Украшает их ручками из кости с мозаикой. Ремеслу уже сотни лет.

[Антуан Шахин, ремесленник]:
«Это мастерство зародилось в XVII веке, когда сюда вместе с семьями приезжали ремесленники, работающие по металлу, резчики по дереву и другие мастера. Сначала они делали кухонные ножи. Потом начались войны, поэтому им пришлось делать мечи».

Современные мастера тоже изготавливают мечи и кинжалы. Их искусно украшают. Но это уже не оружие, а декоративные изделия.

[Антуан Шахин, ремесленник]:
«Мы по-прежнему идём вперёд и развиваемся. Мы продолжаем совершенствоваться, отдаём себя этому ремеслу, чтобы наши творения были достойны великих людей, таких как короли и президенты».

Сейчас экономика Ливана переживает кризис. Страдает и туристическая отрасль. Но ливанцы по-прежнему часто покупают комплекты столовых приборов. Дарят их на свадьбы. Декоративное оружие тоже пользуется спросом. Ливанские мастера мечтают лишь о том, чтобы у них стало больше учеников и ремесло сохранилось.
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