Европа продолжает сражаться с огнём и водой

Пожарные тушат огонь на итальянском острове Сардиния. Здесь из-за лесных пожаров эвакуировали около 600 местных жителей...

Пожарные тушат огонь на итальянском острове Сардиния. Здесь из-за лесных пожаров эвакуировали около 600 местных жителей. В тушении задействованы гидросамолёты.

А это кадры, снятые с беспилотника в испанском регионе Каталония, недалеко от французской границы. Приморские дома чудом избежали огня. При этом пожар оставил местных жителей и туристов без воды, электричества, интернета и телефонной связи.

В Португалии лесной пожар опустошил 7000 гектаров территории, угрожая некоторым домам. К счастью, его удалось взять под контроль. На борьбу со стихией направили 1100 пожарных и 14 гидросамолётов.

[Отавио Катарино, местный житель]:

«Пожар начался в пяти-шести километрах отсюда, прошёл здесь и оставил после себя вот это. Было очень страшно: большая скорость, сильный ветер. Дома чудом сохранились».

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Европа продолжает сражаться с последствиями экстремальной жары. Июль уже признали самым жарким месяцем за всю 174-летнюю историю наблюдений за температурой.

В прошлом году волны тепла привели к гибели более 61 тысячи человек в 35 европейских странах и вызвали разрушительные лесные пожары.

При этом метеорологические агентства Испании и Португалии прогнозируют, что на этой неделе ожидается ещё одна волна тепла.

Впрочем, не все европейские страны страдают от огненной стихии. Кое-где сейчас наводнения. Это Словения. Здесь уже четверо погибших.

Вода начала подниматься из-за проливных дождей, которые обрушились на страну на прошлой неделе. Разрушены жилые дома, учреждения, дороги и объекты энергетической инфраструктуры.

В затопленные районы направили сотни солдат, вертолёты и строительную технику. Ущерб оценивают в 500 миллионов евро.

[местная жительница]:

«Апокалипсис, ужасная катастрофа. Мы все имеем дело с одной и той же проблемой, очень жаль, что мы ничего не можем с этим поделать. Очень грустно».

Наводнения и оползни также обрушились на юг соседней Австрии. Здесь перекрыты дороги, затоплены подвалы и нарушена подача электричества.

А в Грузии по меньшей мере 11 человек погибли в результате оползня в горном районе Рача. Число жертв продолжает расти.

Оползень сошёл в популярном месте отдыха и альпинизма в четверг вечером. Местные жители говорят, что такого масштабного здесь ещё не было. Его назвали самым разрушительным природным явлением на северо-западе Грузии после землетрясения 1991 года.

Согласно оценкам, пострадавшие деревни погребены под пятью миллионами кубометров грязи.

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