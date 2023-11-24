Временное прекращение огня между Израилем и ХАМАС началось

В пятницу утром начало действовать временное перемирие между Израилем и ХАМАС. Оно будет продолжаться четыре дня..
Дата загрузки: 2023-11-24
О паузе договорились при посредничестве Катара. Она позволит доставить в Газу крайне необходимую гуманитарную помощь.
Между тем, израильская армия показала кадры, на которых она вероятно нашла оружие, туннельные шахты и ракеты в районе мечети Джабалия в секторе Газе.
Как сообщает ЦАХАЛ, в последние сутки перед началом прекращения огня он нанёс удары по «военным командным центрам, подземным туннелям боевиков, складам оружия, объектам по производству оружия и пусковым установкам противотанковых ракет».
Он также нанёс удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана. Это были пусковые установки для обстрела Израиля, а также места, используемые для операций группировки.
Между тем, западные бренды в Египте и Иордании ощущают последствия бойкота против операции Израиля в секторе Газа.
Это McDonald’s в египетской Гизе. В последние недели посетителей здесь немного.[Ахмед Эццат, житель Каира]:
«Мы должны поддержать наших палестинских братьев и, по крайней мере, прекратить покупать эти продукты».
McDonald’s же заявил, что пострадал от дезинформации, и что его египетская франшиза выделила 650 тысяч долларов на гуманитарную помощь в Газе.
Пострадал и Starbucks, при том, что сеть кофеен заявляет, что она остаётся вне политики.
Короткая ссылка на эту страницу: