Гуманитарный кризис в Газе: ЕС призвал к прекращению огня

Чёрный столб дыма поднимается над зданиями на границе Израиля и сектора Газа. Этот пожар вспыхнул на..

Чёрный столб дыма поднимается над зданиями на границе Израиля и сектора Газа. Этот пожар вспыхнул на фоне разгорающегося конфликта между Израилем и ХАМАС, а также растущего гуманитарного кризиса в анклаве.

Недавно израильские силы осуществили самую крупную наземную атаку в секторе Газа. А премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия всё ещё готовится к полномасштабному наземному вторжению.

В то же время США и другие страны призвали Израиль отложить операцию, опасаясь, что это может спровоцировать военные действия на других фронтах Ближнего Востока.

При этом лидеры ЕС призывают остановить и израильские бомбардировки, и ракетные обстрелы со стороны ХАМАС, чтобы доставить гуманитарную помощь в Газу. Общую декларацию по этому вопросу они утвердили после некоторых разногласий во время саммита в Брюсселе. В документе выразили «серьёзную обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа».

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[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:«Израиль –демократия, атакованная ХАМАС, террористической организацией. У Израиля есть право на самозащиту в соответствии с международными законами. Мы решительно призываем лидеров ХАМАС немедленно и безусловно освободить всех заложников. И очевидно, что своими террористическими действиями ХАМАС также вредит палестинским гражданам. ХАМАС привёл к гуманитарному кризису в Газе».

Между тем, агентство ООН, оказывающее помощь палестинскому гражданскому населению в Газе, предупредило, что ему, возможно, придётся вскоре прекратить операции из-за нехватки топлива. При этом потребности людей в жилье, воде, еде и медицинских услугах только растут.

Израиль отказался пропустить топливо вместе с гуманитарной помощью, заявив, что оно может быть конфисковано боевиками ХАМАС.

Более 613 тысяч палестинцев оказались без крыши над головой в результате ракетных обстрелов. Многие укрываются в 150 лагерях ООН, расположенных в густонаселённом анклаве.

А небо над Иерусалимом осветили более 200 огней. Выставку «Огни надежды» посвятили израильским заложникам, которые находятся в плену ХАМАС.

Во время атаки 7 октября боевики убили более 1400 израильтян, и более 200 человек захватили в плен и увезли в Газу.

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