Китайский фермер потерял сотни коз из-за наводнения, которое принёс тайфун «Доксури»

У китайского фермера Чжоу Лу, разводящего коз и кур, до наводнения было 1500 голов домашнего скота..

У китайского фермера Чжоу Лу, разводящего коз и кур, до наводнения было 1500 голов домашнего скота и птицы.

Теперь осталось 20-30 коз. Большинство утонуло или сбежало. Сам Чжоу последние дни занят тем, что вывозит туши умерших животных, а также убирает море грязи.

[Чжоу Лу, фермер]:

«Что сказать о моем настроении? Чувств и эмоций уже нет. Просто хочется умереть».

Город Чжочжоу, где живёт фермер, больше всего пострадал от наводнения на севере Китая, вызванного тайфуном «Доксури». Сначала стихия обрушилась на южные регионы, затем на Пекин, а за ним – на города соседней провинции Хэбэй.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В результате бедствия погибло не менее 34 человек. Также были разрушены дома, предприятия, дороги и затоплены сельскохозяйственные угодья.

Чжоу говорит, что уровень воды на его ферме достигал четырёх метров. Он и другие его соседи пытались подготовиться к наводнению, однако усилия оказались тщетными, когда в соседней деревне прорвало дамбу.

[Чжоу Лу, фермер]:

«Я думал, что наводнение будет высотой метр или 20-30 сантиметров и всё. Кто знал, что всё так обернётся. Всё случилось слишком внезапно».

Чжоу развивал свою ферму последние четыре года, вкладывая в неё каждый свободный юань.

[Чжоу Лу, фермер]:

«После четырёх лет инвестиций я не заработал ни копейки. Инвестиции не вернутся. Теперь всё кончено».

Общий убыток для двух его предприятий составил около миллиона 400 тысяч долларов. Из них больше миллиона он взял в кредит в банке.

При этом в округе Баодин, где находится город Чжочжоу, вода повредила сотни мостов и километры сельских дорог. Прямые экономические потери достигли двух миллиардов 400 миллионов долларов.

Но бедствия на этом не закончатся. Метеорологи говорят, что на северо-восточный регион Китая может прийти новый тайфун «Ханун», который вскоре обрушится на Корейский полуостров.

Короткая ссылка на эту страницу: