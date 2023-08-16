Как собака доказала верность новому хозяину

Британцы Питер Брэдли и Дебби Экерс недавно взяли собаку из центра по защите животных. Руби, так зовут собаку, – помесь немецкой овчарки и лабрадора. Прожив всего пять недель у нового хозяина, она доказала свою верность.



Однажды Питер пошёл гулять с Руби. Неожиданно мужчина потерял сознание и упал в лесной овраг. Руби начала громко лаять, стараясь привлечь внимание. «Я очнулся и не мог понять, где я и что произошло. Я чувствовал, как в ботинки заливается вода, но у меня не было сил пошевелиться», – вспоминает Питер.



Проходившие по тропе люди услышали непрерывный лай Руби. Они подошли и помогли Питеру выбраться из оврага. Хозяин собаки рассказал, что у него низкого кровяное давление и больное сердце. Мужчина говорит, что благодаря собаке почувствовал себя в безопасности.



Вернувшись домой, мужчина снова потерял сознание. Дебби, увидев лежащую на хозяине собаку, вызвала медиков.

«Руби защищала меня, но как только поняла, что медики пришли помочь, разрешила им ко мне подойти», – рассказал Питер. Мужчина остался лечиться дома. «Благодаря заботе медсестры и Руби, сейчас мне намного лучше», – рассказал Питер.



«Руби привязалась ко мне и Дебби. Нам кажется, будто она всегда была в нашей жизни. Мы каждый день с ней гуляем. Когда она рядом, мы чувствуем себя в безопасности», – сказал Питер.