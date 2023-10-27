Отчаяние и мародёрство: после урагана «Отис» в Акапулько люди не могут дождаться помощи

[Андра Мария Вадува, очевидица]:«Я прошла по коридору, зашла в гостиную и увидела, как диван вылетает из окна».

Румынка Андра пережила один из самых мощных ураганов в Мексике. Он ударил по тихоокеанскому побережью 25 октября. Больше всего пострадал курорт Акапулько. Погибло не менее 27 человек, четверо пропали без вести.

Ураган пятой категории был настолько сильным, что ветром валило деревья, срывало крыши и выбивало стёкла. Рушились даже стены.

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Андра живёт в Нью-Йорке и Мехико. В Акапулько приехала отпраздновать день рождения с друзьями. И оказалась на волосок от гибели.

[Андра Мария Вадува, очевидица]:«Это был шок. Я стояла босиком. Повсюду лежали стёкла. Ветер был таким мощным, таким порывистым, что я поняла – это настоящий ураган».

Женщина укрылась в ванной и уцелела.

[Андра Мария Вадува, очевидица]:«Это было самое безопасное место. В этот момент я услышала, как разбиваются окна, как в моей комнате и всё вокруг меня рушится».

В Акапулько повсюду разруха. Город обесточен. Топлива нет.

[житель Акапулько]:«Люди в отчаянии: одни хотят уехать, другим надо работать, а бензина нет. Надеюсь, народ не взбунтуется. Ситуация становится очень серьёзной».

В городе началось мародёрство. Люди, не дождавшись помощи властей, воруют товары в магазинах.

80% отелей в Акапулько повреждены. Туристов эвакуируют в соседние города. На помощь пострадавшим жителям курорта направили десять тысяч военных.

Ураган «Отис» назвали самым сильным в восточной части Тихого океана за всю историю наблюдений.

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