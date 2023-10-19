Турецкая компания отключила свет столице Гвинеи-Бисау

Столица Гвинеи-Бисау – страны в Западной Африке – погрузилась во тьму. Турецкая компания Karpowership отключила городу Бисау электроэнергию.

По словам министра экономики Гвинеи-Бисау, произошло это из-за невыплаченного долга. Он добавил, что сейчас ведутся переговоры по погашению задолженности в размере 15 миллионов долларов США. Эту сумму страна задолжала компании за электроснабжение и водоснабжение.

Министр обещает решить вопрос в течение 15 дней.

Турецкая фирма Karpowership – один из крупнейших в мире операторов плавучих электростанций. С 2019 года она обеспечивает 100% потребностей Гвинеи-Бисау в электроэнергии.

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Представитель Karpowership заявил, что её плавучая электростанция не смогла продолжать работу после «длительного периода без платежей». Также в заявлении компании отмечается, что она «круглосуточно работает с чиновниками над решением проблемы».

В прошлом месяце Karpowership также отключила подачу электроэнергии в столицу Сьерра-Леоне Фритаун. Причиной стал невыплаченный долг примерно в 40 миллионов долларов.

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