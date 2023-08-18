Как пожилые женщины смогли похудеть и улучшить здоровье

60-летняя Роза Родригес весила 95 кг. Даже простые движения давались ей с трудом. У неё были гипертония и другие болезни. Женщина решила изменить образ жизни, чтобы улучшить здоровье.



Роза пришла на занятие в фитнес-центр в городе Френдсвуде в штате Техас. Там проводились тренировки по кроссфиту (система упражнений на силу и выносливость). Женщина никогда не занималась спортом и поднятие тяжестей её пугало. Она всё время спрашивала себя: как бабушка может поднимать тяжёлые веса и выполнять сложные упражнения. Но преодолевая трудности, она продолжала ходить на тренировки.



Со временем Роза смогла поднимать больший вес и дольше тренироваться. После трёх лет тренировок она весит 63 кг и не принимает лекарств от давления. Её тренер Эндрю Ресендрес говорит, что Роза вдохновляет многих людей в зале.

«Когда ты начинаешь заниматься, думаешь: это намного хуже, чем я представлял, – объясняет тренер. – А когда пройдёшь половину пути, думаешь: самое страшное было в начале, и я это прошёл». Тренер считает, что возраст не имеет значения, если есть решимость трудиться ради своего здоровья и физической формы.



У Розы 12 внуков и недавно родился правнук. Она советует женщинам оторваться от телевизора и не пить много кофе. Лучше ходить в спортзал и больше двигаться дома.

Успеха в похудении добилась и 86-летняя Джессика Слотер. Она сбросила 54 кг без тренировок в спортзале. Каждое утро женщина проходила 3000 шагов по своей квартире. Она также следила за питанием: отказалась от тортов и пирожных и перешла на вегетарианскую пищу.

Возраст не помешал Джессике изменить жизнь. «Я просто хочу, чтобы пожилые люди знали: если мы и достигли определённого возраста, нельзя останавливаться (на жизненном пути). Я хочу рассказать им, что есть лучший образ жизни, и его выбираешь сам», – сказала она.