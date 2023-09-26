ЕС намерен защищать себя в торговле с Китаем

Евросоюз не намерен дистанцироваться от Китая. Но ему необходимо защитить себя, когда его открытостью злоупотребляют. Об..

Евросоюз не намерен дистанцироваться от Китая. Но ему необходимо защитить себя, когда его открытостью злоупотребляют. Об этом заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Он прибыл в Китай, чтобы попытаться охладить растущую напряжённость между ЕС и Пекином в вопросах геополитики и торговли.

[Валдис Домбровскис, вице-председатель Еврокомиссии]:

«В прошлом году ЕС зарегистрировал рекордный объём двусторонней торговли с Китаем в 865 миллиардов евро. Но он очень несбалансирован, поскольку торговый дефицит ЕС составляет почти 400 миллиардов евро. ЕС также необходимо защитить себя в ситуациях, когда открытостью начинают злоупотреблять».

Недавно Еврокомиссия заявила, что введёт пошлины для защиты европейских производителей электромобилей. Это связано с более дешёвым китайским импортом. По мнению европейских экономистов, Китай прибегает к демпингу благодаря государственным субсидиям в отрасль.

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[Валдис Домбровскис, вице-председатель Еврокомиссии]:

«Мы открыты для конкуренции, в том числе для конкуренции в секторе электромобилей. Но эта конкуренция должна быть честной. Поэтому мы смотрим на государственные субсидии на производство электромобилей и то, как они влияют на равные условия игры на рынке ЕС».

При этом ЕС также рассматривает некоторые другие сферы, в которых на Китай могут быть наложены пошлины. Однако детали этого вопроса Домбровскис пока не раскрыл.

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