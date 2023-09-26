ЕС намерен защищать себя в торговле с Китаем

Евросоюз не намерен дистанцироваться от Китая. Но ему необходимо защитить себя, когда его открытостью злоупотребляют. Об..
Дата загрузки: 2023-09-26
Он прибыл в Китай, чтобы попытаться охладить растущую напряжённость между ЕС и Пекином в вопросах геополитики и торговли.
[Валдис Домбровскис, вице-председатель Еврокомиссии]:
«В прошлом году ЕС зарегистрировал рекордный объём двусторонней торговли с Китаем в 865 миллиардов евро. Но он очень несбалансирован, поскольку торговый дефицит ЕС составляет почти 400 миллиардов евро. ЕС также необходимо защитить себя в ситуациях, когда открытостью начинают злоупотреблять».
Недавно Еврокомиссия заявила, что введёт пошлины для защиты европейских производителей электромобилей. Это связано с более дешёвым китайским импортом. По мнению европейских экономистов, Китай прибегает к демпингу благодаря государственным субсидиям в отрасль.
[Валдис Домбровскис, вице-председатель Еврокомиссии]:
«Мы открыты для конкуренции, в том числе для конкуренции в секторе электромобилей. Но эта конкуренция должна быть честной. Поэтому мы смотрим на государственные субсидии на производство электромобилей и то, как они влияют на равные условия игры на рынке ЕС».
При этом ЕС также рассматривает некоторые другие сферы, в которых на Китай могут быть наложены пошлины. Однако детали этого вопроса Домбровскис пока не раскрыл.
Короткая ссылка на эту страницу: