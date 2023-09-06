Уникальный лесной заповедник Азербайджана могут включить в список ЮНЕСКО

Обширные леса Гирканского национального парка простираются на 850 километров вдоль Каспийского моря: от Талышских гор в..
Дата загрузки: 2023-09-06
99% этой территории строго охраняется, ведь это один из крупнейших массивов леса, который не прерывают ни поселения, ни пастбища.
Нацпарк основали в 2004 году. Он славится своей впечатляющей природной красотой и разнообразием флоры и фауны.
[Хабиб Рагимов, учёный]:
«Из 160 видов деревьев и кустарников, произрастающих в парке, 36 – эндемичные и реликтовые».
Здесь до сих пор растут ленкоранская шёлковая акация, кавказский дуб и другие виды деревьев.
Эти деревья пережили ледниковый период благодаря особому географическому положению парка. Гирканские леса на юге поднимаются на высоту 1800-1900 метров. Они останавливают поток континентальных холодных ветров из Ирана и в то же время останавливают холодные ветры с севера.
[Хабиб Рагимов, учёный]:
«Гирканские леса считаются уникальными с точки зрения эндемичных и редких растений. Здесь встречаются растения, дошедшие до наших времён из третьего ледникового периода. Раньше эти растения были распространены по всей Европе, но после Ледникового периода остались только здесь».
Леса полны и диких зверей, таких как неуловимые леопарды. Ранее считалось, что эти большие кошки вымерли в Азербайджане около 50 лет назад.
Но фотоловушки подтвердили, что они по-прежнему живут в парке. Их насчитывается не менее пяти.
Тем не менее, по парку проложено несколько пешеходных троп.
[турист]:
«Климат здесь гораздо мягче, чем в других регионах Азербайджана. Прохладно. И эту прохладу сохраняют леса, деревья и листва. Воздух здесь настолько чистый, что люди приезжают сюда отдохнуть».
В 2020 году Азербайджан представил документы для включения Гирканских лесов в список культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Решение примут на заседании комитета организации в сентябре.
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