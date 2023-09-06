Архаичное хобби или сохранение традиции: как живут московские голубятни

Когда-то голубятни были почти в каждом московском дворе. Сейчас их намного меньше, но любители этого старинного..
Дата загрузки: 2023-09-07
Голубевод Виталий говорит, что птицы его успокаивают.
[Виталий Языков, голубевод]:
«Я люблю прийти на голубятню, сесть, насыпать корма. Они бегают, птенцов кормят, воркуют. Мне доставляет это удовольствие. Я иногда даже в хорошую погоду, когда ночью не спится, прихожу. Могу ночью прийти, фонарь включить, насыпать им корм. Они будут есть, а я буду просто сидеть и смотреть, любоваться».
А вот ещё одна московская голубятня. Ей держит Анатолий.
[Анатолий Селивёрстов, голубевод]:
«Этому голубю недели две. Есть ещё меньше. Они сидят на яйцах 21 день. Через месяц станет большим. Они разные – один пораньше вылупился, другой – попозже, а с одного гнезда».
Впрочем, на сохранение голубятни у Анатолия уходит немало нервов. Соседи его увлечение поддерживают, но на участок земли претендует застройщик. С ним голубевод ведёт многолетнюю судебную тяжбу. Анатолий говорит, что разрешение от властей на содержание голубятни на этом месте получил ещё в 1986 году и сейчас каждые три года продлевает его в соответствии с новым законодательством.
А это Юрий. Ему 74 года. Первого голубя купил в 6 лет. В середине прошлого века это было популярным увлечением – о голубях мечтали все мальчишки. Сейчас картина иная.
[Юрий Шмелёв, голубевод]:
«Сейчас город зажал голубеводов. Выхолащивают голубятни из дворов. Я все свои годы подпольно занимаюсь разведением голубей. Совсем недавно разговаривал с голубеводом моего возраста, который сказал, что сейчас даже поговорить не с кем о голубях. Вот такая ситуация. Хотя на периферии ещё есть молодёжь, но они не знают истории. Но, чтобы разводить, нужно знать истоки, откуда идёт, как развивалось и – к чему стремиться».
Люди взаимодействуют с этими птицами испокон веков. Использование почтовых голубей упоминается ещё в Ветхом завете.
В России мода на голубей существует со времён Петра I. Их разводили для развлечения сельские дворяне и аристократы. Во время правления Екатерины II голубей также стали выпускать в небо на государственных мероприятиях.
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