На дворе сентябрь, но в Лондоне стоит непривычная жара. Метеорологи предупреждают, что столбики термометров могут подняться..

Как в Лондоне спасаются от сентябрьской жары

На дворе сентябрь, но в Лондоне стоит непривычная жара. Метеорологи предупреждают, что столбики термометров могут подняться до 33 градусов Цельсия.

Жители британской столицы охлаждаются в открытых бассейнах.

[Эмми Доган, управляющая бассейном]:

«Людей в бассейне всё больше и больше. Их было не так много, когда было не так жарко. Вчера было очень много народу, и это ожидаемо. Думаю, сегодня тоже будет много. Может быть, поменьше детей, поскольку они пошли в школу».

Волна жары накрыла всю Великобританию, а также ряд других регионов западной Европы, включая Францию, Бельгию и Нидерланды. Это явление называют «тепловым куполом». Такое бывает, когда массы сухого и горячего воздуха застаиваются над какой-либо территорией.

[Том Торн, госслужащий]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это кажется довольно неестественным. Но нам относительно повезло летом по сравнению с Грецией и другими странами Европы, где были пожары и сильная жара. Да, чувствуется, что не по сезону жарко».

Агентство по охране здоровья Великобритании выпустило предупреждение об опасности высоких температур для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Для Великобритании минувшее лето стало восьмым самым тёплым с 1884 года. Средняя температура составила 15,4 градуса Цельсия. Это на 0,8 градуса теплее среднестатистической.

Европейские учёные также сообщили, что минувшее лето стало на планете самым жарким за 80-летнюю историю наблюдений.

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