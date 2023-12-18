Сильнейшая гроза в Аргентине: 13 погибших

Смертоносная гроза обрушилась на атлантическое побережье провинции Буэнос-Айрес в Аргентине. Стихия срывала крыши с домов, валила..

Смертоносная гроза обрушилась на атлантическое побережье провинции Буэнос-Айрес в Аргентине. Стихия срывала крыши с домов, валила деревья и фонарные столбы.

В городе Баия-Бланка обрушилась крыша спортивного клуба, где в тот момент проходило мероприятие. Сообщается, по меньшей мере, о 13 погибших. Порывы ветра в этом районе превышали 150 километров в час.

В пострадавший район прибыл новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей вместе с министрами обороны и социального обеспечения.

[Патрисия Бульрич, министр социального обеспечения Аргентины]:

«Очень тяжёлое происшествие. Очень плохое и тяжёлое».

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Несколько районов города остаются без света.

[Хавьер Алькаино, житель Вильи-Креспо]:

«Ветер был очень сильный, это хорошо ощущалось в высоких зданиях. Сегодня, когда буря прошла, мы вышли посмотреть, и это действительно грустно. В парке повалены многолетние деревья».

Экономика Аргентины сейчас переживает сложные времена. Стихийное бедствие только добавило людям трудностей. Этот таксист не знает, как жить дальше.

[Бьенвиндидо Рамрес Ирала, водитель такси]:

«Здание затряслось в четыре утра. Мы живём на двенадцатом этаже через дорогу. Я спустился и увидел это. Мою машину раздавило дерево. Я здесь помогаю с четырёх утра, но не знаю, что дальше делать, это была моя жизнь. Это не просто дерево, упавшее на моё такси – это была моя работа, на это я кормил семью, это была моя повседневная жизнь».

Пострадала и столица Буэнос-Айрес – там частично повреждена инфраструктура. На несколько часов закрыли столичный аэропорт.

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