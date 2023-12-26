Температурный рекорд в Пекине: 300 часов морозов

В Пекине, столице Китая, побит новый температурный рекорд декабря по длительности мороза. Метеорологическая обсерватория с 11..

В Пекине, столице Китая, побит новый температурный рекорд декабря по длительности мороза. Метеорологическая обсерватория с 11 декабря зафиксировала более 300 часов отрицательных температур подряд. Это максимальный показатель за месяц с момента начала ведения регистрации в 1951 году.

По стране прокатилась волна холода, принеся метели и морозы. В результате температура воздуха в некоторых провинциях упала до исторического минимума.

Так, в северных и северо-восточных регионах Китая с прошлой недели наблюдались рекордные холода: в некоторых районах температура опустилась до минус 40 градусов по Цельсию и ниже. Метеорологи говорят, что всему виной резкий наплыв холодного воздуха из Арктики.

Что касается Пекина, здесь уже около двух недель температура воздуха держится на отметке в минус 10 градусов по Цельсию.

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Волна холода также принесла снегопады и низкие температуры в другие районы. Массы плавучего льда зафиксировали на многих участках реки Хуанхэ в провинции Шанси, которая считается крупнейшим угледобывающим регионом Китая.

В городе Датун железнодорожное полотно посыпали кварцевым песком, чтобы увеличить трение между поездом и рельсами во время сильного снегопада.

В целом температурные рекорды в последние недели устанавливали по всей Северной Азии. Холодные зимы – обычное явление в этой части мира. Но теперь морозы там сильнее и длятся дольше. Это обусловлено утечкой из полярного вихря. Это круговые массивы холодного воздуха, которые движутся вокруг Арктики и обычно плотно держатся на Северном полюсе, удерживая арктический воздух от вторжения в нижние широты.

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