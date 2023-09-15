Как 102-летний ветеран спускался по верёвке со здания

Ветеран Второй мировой, британский лётчик Колин Белл готовится установить рекорд. 102-летний дедушка поднялся на крышу 85-метрового..
Дата загрузки: 2023-09-15
На него надевают снаряжение, чтобы он спустился вниз по верёвке ради благотворительности. Стоять долго ему уже сложно, поэтому ждёт сидя.
[журналист]:
«Вы уже волнуетесь?» [Колин Белл, бывший пилот]:
«Нет, меня так легко не напугать».
И вот начинается спуск. Внизу собралось много зрителей, которые подбадривают бывшего лётчика.
Колин Белл собирает деньги для трёх благотворительных организаций: Королевского колледжа медсестёр, Благотворительного фонда Королевских ВВС и Лондонской воздушной скорой помощи.
В прошлом месяце ветеран начал кампанию по сбору средств с 9-километровой прогулки по важным местам его военной службы в Кембридже.
[Колин Белл, бывший пилот]:
«Я бы заплатил 100 фунтов, чтобы постоять здесь и посмотреть на вид».
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