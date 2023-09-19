Турецкий дизайнер Бора Аксу возвращается к своим корням

Дизайнер Бора Аксу черпал вдохновение для новой весенне-летней коллекции в своих турецких корнях. Он представил романтические..

Дизайнер Бора Аксу черпал вдохновение для новой весенне-летней коллекции в своих турецких корнях. Он представил романтические женские платья и костюмы на неделе моды в Лондоне.

[Бора Аксу, дизайнер]:

«Я хотел вернуться к своим корням. Мои мама и бабушка – все вязали. Они вязали крючком одеяла, платья и много других вещей. Это было обычным делом. Когда проходит время, забываешь об этом, но потом действительно ценишь это ремесло и эти вещи».

Дизайнер представил наряды из набивных тканей. Вязаные платья украшены сложными деталями, бантами, рюшами или кружевом.

Цветочные узоры напоминают стиль османских дворцов. В цветовой палитре дизайнер использовал чернильно-синие, нюдовые, чёрные и бледно-розовые оттенки.

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[Бора Аксу, дизайнер]:

«Вязаные вещи мне помогали создавать мои мама и тётя. Я уверен, что им не терпится увидеть, как это выглядит. Они ещё не видели готовых изделий. Они собираются посмотреть шоу».

Несмотря на то, что в Лондоне не так много именитых дизайнеров, как в других центрах моды – Нью-Йорке, Милане или Париже – британская столица считается центром творчества для начинающих талантов.

[Бора Аксу, дизайнер]:

«Я люблю Лондон, потому что Лондон – это площадка, на которой можно быть индивидуальностью, быть верным себе и проявлять своё творчество без попыток загнать себя в рамки трендов».

Ежегодный сезон показов коллекций весна-лето начался в Нью-Йорке, а затем переместился в Лондон. В британской столице пройдут шоу Burberry, JW Anderson, Erdem, Molly Goddard и других брендов.

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