Австралийские законодатели призвали освободить Джулиана Ассанжа

Освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа – с таким требованием выступила делегация австралийских законодателей, прибыв в Вашингтон. В июне этого года Высокий суд Англии и Уэльса отклонил просьбу Ассанжа не экстрадировать его в США.

По мнению австралийского сенатора Дэвида Шубриджа, отношения между двумя странами пострадают, если Ассанжа не освободят.

[Дэвид Шубридж, депутат Сената Австралии]:

«Единственное преступление Джулиана Ассанжа в том, что он журналист и говорит правду. Очень беспокоит то, что гражданин Австралии стал мишенью одного из наших ближайших друзей и союзников. Почти 90% австралийцев считают, что Ассанж должен вернуться домой».

Пока основатель WikiLeaks находится в британской тюрьме. В США ему хотят предъявить обвинения в разглашении секретной информации. В частности в том, что на WikiLeaks были опубликованы американские военные документы и дипломатические телеграммы.

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У здания Министерства юстиции США также собрались немногочисленные сторонники основателя WikiLeaks. По их мнению, Ассанжа преследуют только за то, что он разоблачил правонарушения США, включая те, что были совершены в ходе конфликтов в Ираке и Афганистане.

Вашингтон, в свою очередь, утверждает, что разглашение секретной информации подвергло опасности жизни людей. Если Ассанжа экстрадируют в США, и суд признает его виновным, то ему грозит 175 лет тюрьмы строгого режима.

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