Всех заложников в тюрьмах Эквадора освободили

На этих кадрах, опубликованных эквадорскими военными, видно, как начинается операция по освобождению заложников в тюрьме «Котопакси»..

На этих кадрах, опубликованных эквадорскими военными, видно, как начинается операция по освобождению заложников в тюрьме «Котопакси» в центре страны. После взрыва ограждения внутрь направляются военная техника и спецназ.

Тюремное агентство Эквадора SNAI сообщило, что всех заложников, которых удерживали заключённые в нескольких тюрьмах, удалось освободить.

По данным SNAI, в тюрьмах несколько дней удерживали 158 охранников и 20 сотрудников администраций учреждений.

Этот военный рассказывает родственникам заложников об их успешном освобождении.

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[эквадорский военный]:«Дорогие члены семей, Национальная полиция совместно с вооружёнными силами освободили заложников. Они провели в неволе шесть дней. Они прошли медицинское обследование и воссоединятся с семьями. Никаких проблем не возникло. Это совместная работа».

Преступные банды активизировались в стране на прошлой неделе. Так, вооружённые люди ворвались на телеканал прямо во время эфира, удерживая персонал в заложниках. Также в нескольких городах произошли взрывы и были похищены полицейские.

Правительство Эквадора объявило чрезвычайное положение и добавило в список террористических группировок более 20 преступных банд. Согласно последним данным, арестовано уже более 1000 человек.

На этих кадрах – шестеро подозреваемых в нападениях на полицейские объекты в Гуаякиле 13 января. В ходе военной операции против преступной организации «Лос лобос» полиция обнаружила автомобиль, который, предположительно связан с нападением, и задержала ряд подозреваемых, включая несовершеннолетнего.

В рамках операции эквадорские солдаты также патрулируют общую границу с Колумбией, а президент Эквадора Даниэль Нобоа сказал, что из тюрем страны начнут депортировать иностранных заключённых, в основном колумбийцев, которых там особенно много.

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