92-летний Руперт Мёрдок уходит с поста директора Fox Corp. и News Corp.

Карьера завершилась. 92-летний Руперт Мёрдок ушёл с поста директора Fox and News Corp. За более чем..

Карьера завершилась. 92-летний Руперт Мёрдок ушёл с поста директора Fox and News Corp. За более чем 70 лет работы он создал медиа-империю, которая простирается от Австралии до США.

Теперь News Corp единолично возглавит его сын Лаклан Мёрдок. Он также продолжит занимать пост председателя и генерального директора Fox.

Это называют концом эпохи.

[Джон Миллер, бывший гендиректор News Corp Digital]:

«Думаю, Руперт, возможно, последний из магнатов-основателей в медиа-бизнесе».

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Уход Мёрдока укрепит роль его сына Лаклана как главы медиа-империи, положив конец вопросам преемственности внутри семьи.

[Джон Миллер, бывший гендиректор News Corp Digital]:

«Многие люди хотят видеть, как Лаклан будет руководить самостоятельно. Думаю, он будет ориентирован на определённые вещи, такие как цифровые активы. Также он может стать более агрессивным в области слияний и поглощений».

За несколько месяцев до ухода на пенсию его отец отказался от плана по воссоединению медиа-империи путем слияния Fox и News Corp. При этом он по-прежнему владеет почти контрольными пакетами акций обеих компаний. Ожидается, что его назначат их почётным председателем.

Мёрдок давно хотел, чтобы дети стали его преемниками. Его сын Джеймс до 2019 года был генеральным директором Twenty-First Century Fox. Затем его компания продала свои кино- и телевизионные активы Disney за более чем 71 миллиард долларов.

После Джеймс направил доходы от сделки в частную инвестиционную фирму Lupa Systems. А Лаклана назначили генеральным директором новой компании Fox.

Некоторые эксперты считают, что настоящая борьба за влияние в империи может начаться после смерти Руперта Мёрдока. Так, другие его дети могут попытаться сократить влияние Лаклана.

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