Шведская семья беспокоится о сыне, которого удерживают в тюрьме Ирана

[Керстин Флодерус, мать заключённого]:

«Однажды я встретила бывшую учительницу Йохана. Она подошла и радостно спросила, как у него дела. Она знает, что он чиновник ЕС, и спросила, как он. Я не знала, что ответить. Просто убежала. Не могла этого вынести».

Освободить любой ценой гражданина Швеции Йохана Флодеруса призывают его родители и сестра. Мужчина, работавший чиновником Евросоюза, уже более 500 дней находится в тюрьме «Эвин» в Тегеране. Иранские власти арестовали его в аэропорту, когда он вместе с друзьями возвращался домой после туристической поездки.

Йохана задержали в апреле прошлого года. Только в июле Министерство разведки Ирана сообщило, что его обвинили в шпионаже.

Власти Швеции и Евросоюза не разглашали имя арестованного, надеясь, что так легче будет добиться его освобождения. Но 4 сентября газета New York Times обнародовала эту информацию. После этого семья запустила общественную кампанию.

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Отец Йохана говорит, что сына 300 дней содержали в одиночной камере.

[Маттс Флодерус, отец заключённого]:

«В камере свет горит круглосуточно, поэтому на ночь заключённым приходится завязывать глаза».

У заключённых в Иране есть право на один телефонный звонок в неделю. Но Йохану долго в нём отказывали. Разрешили только после нескольких голодовок.

[Ингрид Флодерус, сестра заключённого]:

«Йохан пробыл там слишком долго. Все говорят, что он сильный, но мы боимся, что это его сломает».

Ранее Иран отозвал своего посла из Швеции. Поводом стал суд над иранцем Хамидом Нури. Его арестовали в 2019 году, когда он приехал в Швецию как турист. Нури приговорили к пожизненному заключению за военные преступления и убийства, совершённые в ходе ирано-иракской войны в 80-х годах.

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