Шедевры греческого художника эпохи Возрождения Эль Греко первые выехали за пределы Испании. Теперь их можно временно..

Три работы Эль Греко впервые покинули Испанию и прибыли в Рим

Шедевры греческого художника эпохи Возрождения Эль Греко первые выехали за пределы Испании. Теперь их можно временно увидеть на бесплатной выставке в базилике Святой Агнессы на пьяцца Навона в Риме.

Экспозиция под названием «Открытое небо» продлится до 5 октября. Она проходит в рамках подготовки к Юбилею 2025 года. Юбилей Ватикан отмечает каждые 25 лет. Ожидается, что в Рим на празднования соберётся более 30 миллионов паломников.

[Алессио Геретти, куратор выставки]:

«Тот, кто входит в церковь Сант-Аньезе-ин-Агоне с площади Пьяцца Навона, сразу видит одну из величайших жемчужин эпохи барокко – работы архитектора Франческо Борромини. Но как только он разворачивается, то к своему удивлению видит великие шедевры Эль Греко».

Выставка объединяет три работы Эль Греко, настоящее имя которого было Доменикос Теотокопулос. Это «Христос, несущий крест», «Святое семейство» и «Крещение Христа».

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На них проявляются характерные черты его искусства: превосходство цвета над фигурой и воображения над точным изображением действительности.

[Алессио Геретти, куратор выставки]:

«Эль Греко объединяет Восток и Запад, сочетает особенности византийских икон, работ Тициана и Тинторетто, рисунков Пармиджанино и композиций Микеланджело. Это превосходный синтез истории христианского искусства».

В центре висит «Крещение Христа» – картина высотой более четырёх метров, заказанная в 1608 году. Эль Греко работал над ней до последних дней своей жизни.

Она символизирует духовное путешествие, которое необходимо совершить на пути к божественному.

Выставка – лишь первая из многих, которые откроются в итальянской столице в ближайшие месяцы.

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